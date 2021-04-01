Несколько человек погибли при стрельбе в Калифорнии
На данный момент ситуация стабилизировалась и не представляет угрозы для жизни местных жителей.
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В Соединенных Штатах в результате стрельбы в городе Ориндж погибли несколько человек. Об этом сообщает городской департамент полиции.
Уточняется, что правоохранителям поступил звонок о стрельбе, после чего группа выехала на место инцидента. По прибытии полицейскими были обнаружены несколько погибших и пострадавших.
На данный момент ситуация стабилизировалась и не представляет угрозы для жизни местных жителей. Правоохранители устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет РИА Новости.