Несколько человек погибли при стрельбе в Калифорнии

В Соединенных Штатах в результате стрельбы в городе Ориндж погибли несколько человек. Об этом сообщает городской департамент полиции.

Уточняется, что правоохранителям поступил звонок о стрельбе, после чего группа выехала на место инцидента. По прибытии полицейскими были обнаружены несколько погибших и пострадавших.

На данный момент ситуация стабилизировалась и не представляет угрозы для жизни местных жителей. Правоохранители устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет РИА Новости.