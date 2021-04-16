МиГ-31 сопроводил американский стратегический разведывательный самолет RC-135 над водами Тихого океана

Истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки стратегический разведывательный самолет RC-135 американских ВВС.

Российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель. Для того, что ее опознать и сопроводить, с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж быстро идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США.

После того, как иностранный военный самолет развернулся от государственной границы России, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.