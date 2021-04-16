Пушков оценил речь Байдена об отношениях с Россией

Сенатор Алексей Пушков оценил речь американского президента Джо Байдена касательно взаимоотношений с Россией. Он предположил, что глава США собирается проводить политику с позиции силы.

В ходе своего выступления президент США отметил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой, выразив уверенность в том, что оба государства могут вместе заниматься глобальными проблемами.

Как считает сенатор, США в очередной раз хотят «заговорить Россию мутными обещаниями». Он вспомнил историю от 2009 года, когда Байден был вице-президентом.

«Байден объяснил смысл "перезагрузки" с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже "поставить ее на колени". Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война. Байден не изменился», — заметил Пушков.

Сенатор обратил внимание на то, что Байден сперва назвал Россию врагом, принял санкции против нашей страны, а затем обрисовал «прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего». Возможную позитивную повестку, заключил Пушков, перекрывает обещание американского президента поддержать Украину по Донбассу, а также непризнание Крыма российской территорией.