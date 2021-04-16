Главный онколог Москвы стал первым в истории россиянином - почетным членом Американской ассоциации хирургов

Главный онколог Москвы, профессор Игорь Хатьков, стал почетным членом Американской ассоциации хирургов. Профессор был выдвинут в почетные члены Ассоциации в прошлом году, и вот теперь утвержден в этом звании.

54-летний член-корреспондент РАН и директор ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова ДЗМ является первым в истории врачом из России, который вошел в состав 99 самых выдающихся мировых специалистов. За включение его в список проголосовали абсолютно все представители ассоциации.

«Когда высокопрофессиональные люди, лидеры мировой хирургии признают какие-то твои успехи и успехи коллектива, без которого этого точно совершенно невозможно было бы достичь - это, конечно, приятное событие», - прокомментировал главный онколог Москвы.

Такое высшее признание на мировом уровне - не случайно. Игорь Хатьков является одним из ведущих специалистов лапароскопической хирургии в онкологии - это метод, когда операции на внутренних органах проводятся через небольшие отверстия. На счету профессора и доктора медицинских наук - множество самых сложных операций и огромный опыт лечения пациентов, болеющих раком.