В ГИБДД назвали 4 главные ошибки сдачи экзамена на права по новым правилам

С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав на вождение автомобиля. В МВД РФ рассказали, что ошибки начинающих водителей, которым теперь не нужно в обязательном порядке сдавать так называемую площадку, по итогам первой недели 1-8 апреля в целом остались теми же самыми.

Самыми частыми из них при сдаче экзамена на права теперь являются создание помехи автомобилю или пешеходу, у которого есть преимущество в движении, не соблюдение разметки на дорогах и забывчивость при перестроении или повороте предупредить о готовящемся маневре других участников движения.

«К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства», - цитирует ответ МВД РИА Новости.

Также сохранились и самые частые ошибки при парковке - это «параллельная парковка» и «заезд в бокс». Их кандидаты в водители допускали и раньше при проведении отдельного экзамена на площадке. Причиной таких ошибок является наезд на границы зон выполнения маневров.