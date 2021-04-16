Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Выставка новых технологий «День инноваций ВДВ» проходит на базе Рязанского училища

Валентина Пескова
06:29 16.04.2021
Порядка 80 предприятий ОПК, профильных предприятий и конструкторских бюро представили в Рязани более  400 образцов технологий и инновационных решений для использования в войсках ВДВ.   
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Открытие тематической выставки технологий и разработок «День инноваций Воздушно-десантных войск» состоялось 15 апреля на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ).

Участников выставочной и научно-деловой программы поприветствовал заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям  и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах ВДВ принимает участие порядка 80 предприятий ОПК, профильных предприятий промышленности и конструкторских бюро, а также научно-исследовательских организаций органов военного управления Минобороны РФ, которые представили более 400 образцов, технологий, инновационных решений и экспонатов. Порядка 45 организаций демонстрируют свою продукцию на выставочной площадке впервые.

В первый день работы выставки, на которой присутствовали командование ВДВ, представители органов военного управления Минобороны РФ, заводов-изготовителей и конструкторских бюро, а также военнослужащих ВДВ и курсантов РВВДКУ, прошла презентация и осмотр экспозиции, представленной в восьми тематических кластерах, посвященных развитию воздушно-десантной техники и воздушно-десантной подготовке, инженерному обеспечению, водолазной и специальной подготовке, вооружению, военной и специальной технике (ВВСТ) для ВДВ, технологий двойного назначения, средств связи и АСУ, средств экипировки и бронезащиты, средств маскировки, развитию беспилотной авиации (БПЛА).

Во второй день, 16 апреля, в рамках экспозиции будет организована научно-деловая программа, в рамках которой состоятся две научно-практических конференции по развитию  техники,  вооружения и перспективам развития средств десантирования, а также порядка десяти круглых столов и научно-практических семинаров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:59 Армия
Видео
Крупный калибр: курсанты центра снайпинга ЗВО поразили цели на дальностях до 1300 метров
05:18 В стране и мире
В приморской школе обрушилась стена: 220 детей переведены на дистанционку
04:26 Армия
Видео
Первые призывники из Сибири отправились к местам прохождения военной службы
02:45 В стране и мире
Видео
«Остановили войны»: Шойгу рассказал, за что удостоен звания Героя России
01:09 В стране и мире
Видео
«Брались за любую работу»: как Шойгу сделал МЧС России лучшим в мире спасательным ведомством
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.