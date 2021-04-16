Выставка новых технологий «День инноваций ВДВ» проходит на базе Рязанского училища

Открытие тематической выставки технологий и разработок «День инноваций Воздушно-десантных войск» состоялось 15 апреля на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ).

Участников выставочной и научно-деловой программы поприветствовал заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах ВДВ принимает участие порядка 80 предприятий ОПК, профильных предприятий промышленности и конструкторских бюро, а также научно-исследовательских организаций органов военного управления Минобороны РФ, которые представили более 400 образцов, технологий, инновационных решений и экспонатов. Порядка 45 организаций демонстрируют свою продукцию на выставочной площадке впервые.

В первый день работы выставки, на которой присутствовали командование ВДВ, представители органов военного управления Минобороны РФ, заводов-изготовителей и конструкторских бюро, а также военнослужащих ВДВ и курсантов РВВДКУ, прошла презентация и осмотр экспозиции, представленной в восьми тематических кластерах, посвященных развитию воздушно-десантной техники и воздушно-десантной подготовке, инженерному обеспечению, водолазной и специальной подготовке, вооружению, военной и специальной технике (ВВСТ) для ВДВ, технологий двойного назначения, средств связи и АСУ, средств экипировки и бронезащиты, средств маскировки, развитию беспилотной авиации (БПЛА).

Во второй день, 16 апреля, в рамках экспозиции будет организована научно-деловая программа, в рамках которой состоятся две научно-практических конференции по развитию техники, вооружения и перспективам развития средств десантирования, а также порядка десяти круглых столов и научно-практических семинаров.