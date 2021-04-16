В тылу «врага»: спецназ ЗВО отработал десантирование с допснаряжением под Тамбовом

Подразделения специального назначения Западного военного округа отработали десантирование с дополнительным снаряжением в тылу условного противника. Тренировка проводилась в рамках проведения первого этапа тактико-специальных учений в Тамбовской области.

Согласно условию учений, военнослужащие произвели выброску с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» специального груза с дополнительным снаряжением, а после совершили массовое десантирование. Личный состав обнаружил и доставил груз в точку сбора на специальной площадке в условиях скрытного перемещения.

Десантирование совершалось с оружием в полной боевой экипировке на парашютно-десантных системах Д-10 с высоты от 800 до 1200 метров. Всего в рамках проведения тактико-специальных учений, которые продлятся трое суток было совершенно около 500 прыжков.