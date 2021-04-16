В приморской школе обрушилась стена: 220 детей переведены на дистанционку

Обрушилась стена в здании одной из сельских школ Приморского края. Инцидент произошел на территории села Воздвиженка Уссурийского городского округа. В результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время учебный процесс в здании был приостановлен, а все учащиеся, а это 220 детей – переведены на дистанционное образование. Подробности случившегося сейчас выясняют на месте специалисты.

Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры. До обрушения, как видно по фотографиям с места, не выдержавшая часть конструкции помещения отделяла коридор и учебный кабинет.