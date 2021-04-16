С ветки на тарелку: шеф-повар назвал рецепты блюд из почек деревьев

В весеннее время пополнять запасы питательных веществ в организме можно необычным путем. К примеру, в рацион питания в это время года можно включить блюда, приготовленные из почек растений. Об этом рассказал шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.

Хороши для кулинарии оказываются почки деревьев. Так, в почках березы содержится много витамина С. Почки тополя также богаты этим витамином, а также смолами, полезными для здоровья человека. Однако те же березовые почки нельзя использовать в мае-июне.

«Они будут давать горчинку, уже не будут молодыми», - объяснил специалист.

Почки могут служить закусками, а могут являться дополнительным ингредиентом для гарнира. К примеру, многим может понравиться гречка, обжаренная с почками и белыми грибами на сливочном масле. Однако употреблять почки хорошо в ограниченных количествах, как и другие лекарственные растения.

«Собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов», - цитирует повара радио Sputnik.

Также в пищу весной можно употреблять цветы клевера, звездчатку среднюю, которая является очень распространенным растением и рогоз.