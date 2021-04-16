В НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ отработали покидание подводной лодки через торпедный аппарат

На экспериментальной научно-исследовательской базе НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра в городе Ломоносове прошли тренировки с отработкой практических выходов водолазов-испытателей через торпедный аппарат и спасательный люк подводной лодки. Во время тренировок использовалось новое снаряжение спасательного подводника ССП-М.

После проверки снаряжения на герметичность, водолазы размещались в трубе торпедного аппарата, и задняя крышка аппарата задраивалась. Далее, после выравнивания давления, торпедный аппарат заполнялся водой и водолазы методом свободного всплытия выходили через переднюю крышку торпедного аппарата на поверхность воды с заданной глубины.

Все элементы программы спасательной подготовки были выполнены успешно. Подобные тренировки проводятся на базе НИИ спасания и подводных технологий на постоянной основе, что позволяет поддерживать высокий уровень подготовленности как водолазных специалистов ВМФ, так и членов экипажей подводных лодок Военно-Морского Флота России.

Стоит отметить, что снаряжение ССП-М, в котором отрабатывались тренировки, является результатом масштабной опытно-конструкторской работы по модернизации снаряжения ССП предыдущего поколения. Отличительной особенностью нового спасательного снаряжения является возможность выхода подводника через спасательный люк в снаряжении с глубин до 200 метров без дыхательного аппарата.

Снаряжение ССП-М превосходит снаряжение ССП по таким характеристикам, как скорость всплытия, теплозащитные свойства, эргономика, назначенный срок службы, а также степень безопасности подводника при выходе через спасательный люк и торпедный аппарат при покидании подводной лодки.