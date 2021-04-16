Первые призывники из Сибири отправились к местам прохождения военной службы

Со сборных пунктов военных комиссариатов Кемеровской и Новосибирской областей прошла первая в текущем году отправка призывников в воинские части для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва. Молодое пополнение прибывало на сборные пункты в автобусах с соблюдением социальной дистанции. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19.

Ранее призывники были обеспеченны средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах. На сборных пунктах каждого призывника обеспечили комплектом летней и зимней формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и индивидуальными антисептиками.

Всего в Сибири в первый день на места было отправлено более 100 призывников. Первые команды отправились в Западный и Восточный военные округа. По прибытии на место прохождения военной службы молодое пополнение поместят на двухнедельный карантин.

В ходе весеннего призыва с территории Сибирского федерального округа для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 000 человек. Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.