Теплая или холодная: эксперт рассказала, какую воду следует пить

Диетолог Екатерина Александрова поделилась со «Звездой» тем, какую воду и в каком случае следует пить.

«Если нам нужно побольше потратить калорий, то лучше пить холодную воду - организм будет тратить калории на разогрев», - подчеркнула эксперт.

В случае же, если не хочется нарушить пищеварение и водой запивается еда, Александрова рекомендует не пить холодную воду, поскольку это будет загущать жиры и усложнять пищеварительные процессы. Это особенно касается жирной мясной пищи.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова опровергла миф о пользе неумеренного употребления воды. По ее словам, человеку в сутки достаточно пить до литра чистой воды. Она также предупредила, что при чрезмерном употреблении воды может происходить вымывание полезных элементов из организма.