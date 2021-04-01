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Теплая или холодная: эксперт рассказала, какую воду следует пить

Алена Миронова
07:00 01.04.2021
Холодной водой не рекомендуется запивать еду, особенно жирную мясную пищу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Диетолог Екатерина Александрова поделилась со «Звездой» тем, какую воду и в каком случае следует пить.

«Если нам нужно побольше потратить калорий, то лучше пить холодную воду  - организм будет тратить калории на разогрев», - подчеркнула эксперт.

В случае же, если не хочется нарушить пищеварение и водой запивается еда, Александрова рекомендует не пить холодную воду, поскольку это будет загущать жиры и усложнять пищеварительные процессы. Это особенно касается жирной мясной пищи.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова опровергла миф о пользе неумеренного употребления воды. По ее словам, человеку в сутки достаточно пить до литра чистой воды. Она также предупредила, что при чрезмерном употреблении воды может происходить вымывание полезных элементов из организма.

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