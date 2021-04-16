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Шквалистый ветер и снегопад: участники «Саянского марша» прошли многокилометровый марш

Светлана Головина
03:10 16.04.2021
В горах Западного Саяна участники международного этапа конкурса «Саянский марш» преодолели 25 км трассы в условиях непогоды.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Красноярском крае завершился первый день международного этапа конкурса «Саянский марш». В горах Западного Саяна военные из семи стран преодолели 25 километров трассы в сложных погодных условиях.

Участники выполнили шесть специальных задач: поиск пострадавшего в лавине, передвижение на лыжах в связках, стрельба в составе отделения, спуск по закрепленной веревке и подъем пострадавшего по склону.

На протяжении всей дистанции им приходилось противостоять порывам ветра и обильному снегопаду, которые усложняли выполнение специальных задач и передвижение по маршруту.

По итогам первого дня соревнований лидирует российская команда, на втором месте - Китай, на третьем - Узбекистан.

«Саянский марш» стартовал 14 апреля в рамках АрМИ-2021 и завершится торжественным закрытием 17 апреля.

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