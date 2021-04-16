Шквалистый ветер и снегопад: участники «Саянского марша» прошли многокилометровый марш

В Красноярском крае завершился первый день международного этапа конкурса «Саянский марш». В горах Западного Саяна военные из семи стран преодолели 25 километров трассы в сложных погодных условиях.

Участники выполнили шесть специальных задач: поиск пострадавшего в лавине, передвижение на лыжах в связках, стрельба в составе отделения, спуск по закрепленной веревке и подъем пострадавшего по склону.

На протяжении всей дистанции им приходилось противостоять порывам ветра и обильному снегопаду, которые усложняли выполнение специальных задач и передвижение по маршруту.

По итогам первого дня соревнований лидирует российская команда, на втором месте - Китай, на третьем - Узбекистан.

«Саянский марш» стартовал 14 апреля в рамках АрМИ-2021 и завершится торжественным закрытием 17 апреля.