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Российские артисты выступили на авиабазе Хмеймим

Виталий Акиньшин
Светлана Головина
00:00 17.04.2021
Торжественный концерт с участием российских артистов для военнослужащих и приглашенных сирийских гостей состоялся на авиабазе Хмеймим.
Российские артисты выступили на авиабазе Хмеймим
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На авиабазе Хмеймим прошел торжественный концерт с участием артистов Государственного кремлевского оркестра. Мероприятие для военнослужащих и приглашенных сирийских гостей приурочено к 75-й годовщине Дня независимости Сирии.

По словам лауреата международных музыкальных конкурсов Сергея Волчкова, для самих музыкантов это достаточно волнительный момент.

«Я всегда смотрел и наблюдал за творческим путем Иосифа Давыдовича Кобзона и я видел, какие героические поступки он совершал в жизни, куда он ездил, на какие горячие точки. И мне хочется быть продолжателем не только русской музыки, но и делать какие-то вещи, которые сегодня, возможно, поднимут настроение и боевой дух офицерам», - рассказал он.

Художественный руководитель концерта Артур Цомая вспоминает как выбирали репертуар, как готовились к концерту. Понимая, какую серьезную и ответственную миссию выполняют в Сирийской Арабской республике российские военные, хотели своим выступлением напомнить им о Родине.

«Прилет в Сирийскую Арабскую Республику, особенно на базу Хмеймим -  это большая честь, большая ответственность. Мы все понимаем в каких условиях находятся наши ребята, что им приходится сопереживать. Когда человек здесь и понимает, что за ним стоит дом, его семья, его близкие. Мы летели сюда и хотели привезти частицу нашей России», - сказал Цомая.

Подобных концертов на авиабазе Хмеймим не проводилось уже больше года. Сложная обстановка, связанная с пандемией коронавируса, не позволяла привезти артистов. И сегодня, запланированное на час мероприятие, продлилось почти два.   

«Сирийский народ выстрадал свою независимость. И в 20-м веке это все повторилось. В 2011 году сирийскую землю постигла другая беда - это международный терроризм. По приглашению сирийского командования мы бок о бок с сирийскими солдатами боремся с этой черной бедой», - отметил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Александр Чайко.

В финале концертной программы настоящим сюрпризом стало выступление группы «Сопрано», основателем которой является Михаил Турецкий. Когда на сцену вышел сам маэстро, зал слушал его стоя.

«Знаете, это настоящий праздник! Был период когда были определенные ограничения и и мы по понятным причинам не могли проводить массовые мероприятия. Фактически приезд артистов - это такое знаковое событие, как говорят в жизни, ребята просто соскучились».

Это был подарок не только российским военным. В импровизированном концертном зале присутствовали высокопоставленные сирийские гости во главе с министром обороны Арабской республики.  

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