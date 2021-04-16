Террористы совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»* осуществили 27 обстрелов территорий. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Согласно имеющейся информации, 11 обстрелов пришлось на провинцию Идлиб, девять - на провинцию Латакия, два обстрела - на Алеппо и еще пять обстрелов было совершено в провинции Хама. Активности со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за сутки зафиксировано не было.

На территории продолжается патрулирование по двум маршрутам в районе Мембидж провинции Алеппо, осуществляемое служащими военной полиции РФ. Также было проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Метрас до Квайрес.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.