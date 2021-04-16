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В сложных метеоусловиях: кадры полетов Ту-95МС в Амурской области

Алексей Курильченко
22:13 16.04.2021
Экипажи самолетов Ту-95МС отработали полеты в сложных метеоусловиях в Амурской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В ходе контрольной проверки за зимний период в соединении дальней авиации в Амурской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты в сложных метеорологических условиях как днем, так и ночью. В мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

Проверялись и умения летного состава выполнять полетные задания, ориентируясь исключительно по бортовым приборам. Для обеспечения безопасности полетов контроль фактических погодных условий проводился с использованием подвижной метеорологической станции ПМС-70М.

Также прошла проверка умений батальона аэродромно-технического обеспечения по подготовке летного поля к применению за определенное время.

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