В сложных метеоусловиях: кадры полетов Ту-95МС в Амурской области
Экипажи самолетов Ту-95МС отработали полеты в сложных метеоусловиях в Амурской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В ходе контрольной проверки за зимний период в соединении дальней авиации в Амурской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты в сложных метеорологических условиях как днем, так и ночью. В мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.
Проверялись и умения летного состава выполнять полетные задания, ориентируясь исключительно по бортовым приборам. Для обеспечения безопасности полетов контроль фактических погодных условий проводился с использованием подвижной метеорологической станции ПМС-70М.
Также прошла проверка умений батальона аэродромно-технического обеспечения по подготовке летного поля к применению за определенное время.