В России испытали первый модульный аэродромный топливозаправщик

В международном аэропорту Омска компания «Газпромнефть-Аэро» успешно испытала прототип первого в России модульного аэродромного топливозаправщика. Конструкция новой отечественной разработки позволяет быстро заправлять все типы самолетов, а также использовать его на дорогах общего пользования.

Заправщик состоит из четырех базовых элементов: тягача, подъемной платформы, заправочного модуля и полуприцепа-цистерны. Благодаря этому персонал может моделировать любую модификацию в зависимости от поставленных задач.

В модульном топливозаправщике используют тягачи массового производства с минимальной доработкой. Основные составные части будут взаимозаменяемы на предприятиях, которые его используют.

Отмечается, что обслуживание топливозаправщика происходит в два раза быстрее предшественников. Составная конструкция исключает простои спецоборудования.

Международный аэропорт Омска был выбран неслучайно, поскольку там расположен один из самых современных топливозаправочных комплексов «Газпром нефти». Специалисты проверили работоспособность всех систем автомобиля в разных модификациях в реальных условиях обслуживания самолетов. С помощью модульного топливозаправщика уже заправили больше 50-ти регулярных рейсов.