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Свыше 400 километров: военнослужащие РФ совершили марш на полигоны в Таджикистане перед совместными учениями

Анна Берестовая
02:17 16.04.2021
Российские военные преодолели более 400 километров, чтобы достигнуть мест проведения будущих совместных учений с Таджикистаном.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения 201-й российской военной базы в составе механизированных колонн прибыли из Душанбе на полигоны Харб-Майдон, Самбули и Момирак, преодолев в общей сложности свыше 400 километров. В ходе марша военнослужащими были отработаны вводные по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомом районе при поддержке армейской авиации.

По прибытии в район проведения учений подразделения приступили к развертыванию пунктов управления, их инженерному оборудованию, а также маскировке вооружения и военной техники.

Совместные учения подразделений российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан состоятся в период с 19 по 23 апреля 2021 года. Мероприятия пройдут под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

От российского контингента к учениям будет привлечено около 2,5 тысяч военнослужащих, а также задействовано свыше 350 единиц военной и специальной техники. В частности будут использоваться ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Гранат», «Леер».

Поддержку совместной группировки войск с воздуха обеспечит звено штурмовиков Су-25СМ российской авиационной базы Кант. Самолеты накануне перелетели из Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане.

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