Спорт Теннисист Рублев обыграл Надаля в четвертьфинале турнира «Мастерс» Алексей Курильченко Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира в ходе матча в Монте-Карло. © Фото: Люк Хемер РИА Новости Читайте нас на: В ходе четверьфинала теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло россиянин Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2. В полуфинале Рублев встретится с норвежским спортсменом Каспером Руудом. С ним Рублев уже играл в ходе Открытого чемпионата Австралии. При счете 6:2, 7:6 (7:3) в пользу россиянина Рууд отказался от продолжения борьбы, снявшись с игры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика