Теннисист Рублев обыграл Надаля в четвертьфинале турнира «Мастерс»
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира в ходе матча в Монте-Карло.
© Фото: Люк Хемер РИА Новости
В ходе четверьфинала теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло россиянин Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2.
В полуфинале Рублев встретится с норвежским спортсменом Каспером Руудом. С ним Рублев уже играл в ходе Открытого чемпионата Австралии. При счете 6:2, 7:6 (7:3) в пользу россиянина Рууд отказался от продолжения борьбы, снявшись с игры.