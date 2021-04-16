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Московский «Локомотив» направит апелляцию на решение КДК РФС

Светлана Головина
21:24 16.04.2021
Футбольный клуб «Локомотив» намерен оспорить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча со «Спартаком».
Московский «Локомотив» направит апелляцию на решение КДК РФС
© Фото: Павел Бедняков РИА Новости
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Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по итогам встречи со «Спартаком» в ходе 25-тура Российской премьер-лиги .

По решению КДК, «Локомотив» оштрафован на 300 тысяч рублей и домашний матч 29-го тура чемпионата с московским «Динамо» проведет на нейтральном поле.

«Футбольный клуб "Локомотив" не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16 апреля», - говорится в Twitter-аккаунте железнодорожников.

Отмечается, что апелляция будет направлена в установленные регламентом сроки.

После матча «Локомотив» - «Спартак», который состоялся на стадионе «РЖД-Арена» и завершился со счетом 2:0, было опубликовано видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина выходит из судейской незадолго до начала встречи.

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