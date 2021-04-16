Армия Ветераны - участники парада Победы в Екатеринбурге прошли вакцинацию от коронавируса Алексей Курильченко Вакцинацию от COVID-19 прошли ветераны локальных войн и военных конфликтов перед парадом Победы. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Ветераны локальных войн и военных конфликтов, участвующие в параде Победы в Екатеринбурге, прошли вакцинацию от коронавируса в поликлиниках Центрального военного округа. Для процедуры использовался препарат «Спутник V», разработанный институтом Гамалеи при участии Минобороны. Перед вакцинацией граждане прошли углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все вакцинированные находились под контролем врачей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика