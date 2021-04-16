Спорт Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» покинул свой пост Алексей Курильченко Главный тренер Вячеслав Буцаев и тренеры Александр Завьялов, Павел Костичкин завершили работу в ХК «Нефтехимик». © Фото: Сергей Гунеев РИА Новости Читайте нас на: Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» Вячеслав Буцаев покинул свой пост. Вместе с ним свою деятельность завершили тренеры Александр Завьялов и Павел Костичкин. «Вячеслав Геннадьевич трудился главным тренером в "Нефтехимике" с декабря 2018 года и вместе с коллегами по тренерскому штабу очень многое сделал для развития клуба, роста профессионального мастерства игроков, особенно молодых», - говорится на сайте клуба. За время работы Буцаева «Нефтехимик» совершил десятиматчевую победную серию и вышел в плей-офф в сезоне КХЛ 2019-2020. Отмечается, что при тренере молодые хоккеисты «росли на глазах и набрались опыта». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика