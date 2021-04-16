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Умерла актриса из «Гарри Поттера» и «Острых козырьков» Хелен Маккрори

Егор Левин
20:08 16.04.2021
Впервые актриса появилась на экране в далеком 1993 году, и сыграла впоследствии множество самых разнообразных и колоритных ролей.
Умерла актриса из «Гарри Поттера» и «Острых козырьков» Хелен Маккрори
© Фото: Richard Goldschmidt ZUMAPRESS.com Global Look Press
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Умерла британская актриса Хелен Маккрори, наиболее известная по ролям матери Драко Малфоя Нарциссы в саге о волшебнике Гарри Поттере и Полли Грей в криминальном сериале «Острые козырьки».

Маккрори не стало в возрасте 52 лет. В своем сообщении об этом супруг актрисы Дэмиан Льюис написал, что убит горем. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раковым заболеванием. Льюис отметил, что его жена «мирно скончалась дома, окруженная любовью». Его слова приводит издание Mirror.

Супруги узаконили свои отношения в 2007 году. У Льюиса остались двое детей - 14-летняя дочь и 13-летний сын.

Впервые Маккрори появилась на экране в далеком 1993 году, сыграв роль в ситкоме. Уже через год она дебютировала в полнометражной киноленте. Одна из самых известных ролей в карьере Маккрори - Шери, жена британского премьера Тони Блэра. Также она исполнила роль в одной из картин бондиады - «007: Координаты “Скайфолл”» - ее персонажем оказалась Клэр Довар, глава парламентского комитета по разведке и безопасности.

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