В стране и мире Четверо детей пострадали при взрыве в дымовой трубе в Красноярском крае Светлана Головина При взрыве в дымовой трубе в Красноярском крае пострадали четыре ребенка. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В результате взрыва газов в дымовой трубе в частном доме в населенном пункте Кибитень Красноярского края пострадали четверо детей. «В результате хлопка пострадали четыре ребенка, один из них госпитализирован», - пишет ТАСС со ссылкой на источник. На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика