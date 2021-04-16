Четверо детей пострадали при взрыве в дымовой трубе в Красноярском крае
При взрыве в дымовой трубе в Красноярском крае пострадали четыре ребенка.
© Фото: МЧС РФ
В результате взрыва газов в дымовой трубе в частном доме в населенном пункте Кибитень Красноярского края пострадали четверо детей.
«В результате хлопка пострадали четыре ребенка, один из них госпитализирован», - пишет ТАСС со ссылкой на источник.
На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.