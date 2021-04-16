В Петербурге ослабили коронавирусные ограничения

В Санкт-Петербурге ослабили коронавирусные ограничения. В частности, отменено обязательное ношение перчаток в общественных местах и в общественном транспорте. Масочный режим, в свою очередь, сохраняется как минимум до 15 мая.

«Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и иных местах, определенных постановлением», - передает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Иные активные ограничения, введенные в связи с эпидемиологической обстановкой, сохраняются до последующих распоряжений.

Ранее в городе уже был проведен этап снятия ограничений. В частности, с 12 февраля открылись фудкорты, с условием соблюдения правила о занятости не более 50% столов.