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В Петербурге ослабили коронавирусные ограничения

Егор Левин
19:32 16.04.2021
Иные активные ограничения, введенные в связи с эпидемиологической обстановкой, сохраняются до последующих распоряжений.
В Петербурге ослабили коронавирусные ограничения
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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В Санкт-Петербурге ослабили коронавирусные ограничения. В частности, отменено обязательное ношение перчаток в общественных местах и в общественном транспорте. Масочный режим, в свою очередь, сохраняется как минимум до 15 мая.

«Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и иных местах, определенных постановлением», - передает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Иные активные ограничения, введенные в связи с эпидемиологической обстановкой, сохраняются до последующих распоряжений.

Ранее в городе уже был проведен этап снятия ограничений. В частности, с 12 февраля открылись фудкорты, с условием соблюдения правила о занятости не более 50% столов.

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