«Белавиа» возобновляет еженедельные рейсы в Москву с 24 апреля
Перелеты планируется сделать еженедельными, а время в пути составит 1 час 25 минут.
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look Global Look Press
Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 24 апреля возобновит полеты в Москву в аэропорт «Жуковский». Сообщается, что рейсы будут еженедельными.
В сентябре 2020 года уже были возобновлены перелеты компании в аэропорт «Домодедово». «Жуковский» стал следующим на очереди.
Как говорится в сообщении в социальных сетях «Белавиа», вылет из Минска планируется совершать в 18:05 по местному времени, а время в пути составит 1 час 25 минут.
Напомним, авиасообщение между Россией и Белоруссией, прерванное из-за эпидемиологической угрозы, возобновилось 26 сентября 2020 года, когда «Аэрофлот» отправил рейс из Москвы в Минск. В «Белавиа» после этого называли дату 30 сентября как старт для полетов в Россию.