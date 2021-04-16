«Белавиа» возобновляет еженедельные рейсы в Москву с 24 апреля

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 24 апреля возобновит полеты в Москву в аэропорт «Жуковский». Сообщается, что рейсы будут еженедельными.

В сентябре 2020 года уже были возобновлены перелеты компании в аэропорт «Домодедово». «Жуковский» стал следующим на очереди.

Как говорится в сообщении в социальных сетях «Белавиа», вылет из Минска планируется совершать в 18:05 по местному времени, а время в пути составит 1 час 25 минут.

Напомним, авиасообщение между Россией и Белоруссией, прерванное из-за эпидемиологической угрозы, возобновилось 26 сентября 2020 года, когда «Аэрофлот» отправил рейс из Москвы в Минск. В «Белавиа» после этого называли дату 30 сентября как старт для полетов в Россию.