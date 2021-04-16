Истребитель Су-30СМ ВС Казахстана потерпел крушение

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов в Казахстане. По словам представителей минобороны страны, крушение произошло при заходе на посадку на авиационном центре в Балхаше.

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