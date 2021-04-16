Истребитель Су-30СМ ВС Казахстана потерпел крушение
В ходе тренировочного полета истребитель Су-30СМ Казахстана потерпел крушение.
© Фото: Министерство обороны Республики Казахстан
Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов в Казахстане. По словам представителей минобороны страны, крушение произошло при заходе на посадку на авиационном центре в Балхаше.
«Экипаж катапультировался, находятся под наблюдением медиков», - сообщил РИА Новости источник.
Отмечается, что на место крушения отправлена спецкомиссия.