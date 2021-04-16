Рабочий настрой или псевдосолидарность: какое будущее ждет отношения Москвы и Вашингтона

Речь президента США Джо Байдена о санкциях против России должна была оказаться угрожающей, учитывая введенный прямо перед ней режим чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности, но на деле выступление оказалось коротким, а его тон - примирительным.

Однако пока слова о «рабочем настрое» США расходятся с их делом. Наряду с введением санкций против компаний из штатов высылают 10 российских дипломатов в Вашингтоне. В Кремле предупредили вторую сторону о возможности зеркального ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он в принципе является основополагающим. Все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», - сказал он.

В вопросе деэскалации отношений точки зрения президентов России и США совпадают. Последний разговор с российским лидером по телефону Джо Байден назвал «откровенным и уважительным». Это он считает путем к наиболее эффективным решениям.

Примером успешного сотрудничества американский лидер считает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Его продлили, как только к власти пришли демократы, но вслед за этим снова последовали санкции.

В американском фарватере дрейфует и Европа: вслед за Вашингтоном трех российских дипломатов высылает Варшава. В Лондоне накануне вызвали российского посла, в связи с якобы враждебной линией поведения Москвы. И сегодня же уже британский посол едет на Смоленскую площадь. Заявление в связи с происходящими событиями сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций - признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность. Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет XXI века», - заявила она.

Туда же приехал и посол России в США Анатолий Антонов - после обострения отношений его пригласили в Москву для консультаций.

Президент Байден заявляет о желании стабильности и предсказуемости, но не делает этого. Россия же, в свою очередь, передала США партию двигателей, без которых американские ракеты-носители просто не взлетят.