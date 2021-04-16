Захарова заявила о развернутой информационной войне США против России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила об информационной войне в отношении России со стороны Соединенных Штатов. По ее словам, основные ее участники - официальные лица и СМИ США, которые действуют «в общем оркестре».

Захарова сказала в беседе с RT, что ранее из Штатов зазвучали мнения о том, что «Радио Свобода»* не дают полноценно работать. Однако в действительности ситуация обстояла несколько иначе, и история с законами об иностранных агентах «началась исключительно как ответная на действия США».

Представитель МИД напомнила, что изначально закон об иноагентах, «пылившийся на полках» США, когда американская сторона потребовала от RT соответственно себя именовать, фактически спровоцировал только ответную зеркальную реакцию для защиты российских средств массовой информации.

«И когда в этом году мы услышали от американских коллег, что, оказывается, мы третируем бедное несчастное «Радио Свобода»*, честно говоря, мы полезли перепроверить эти заявления, настолько они казались нереальными. Оказалось, что такие заявления существуют, и это только начало, дальше началась настоящая информационная кампания», - сказала Захарова.

Ранее Минюст РФ впервые включил физлиц в закон об иноагентах. Во исполнение требований законодательства в реестр включили Дарью Апахончич, Дениса Камалягина, Сергея Маркелова, Льва Пономарева и Людмилу Савицкую.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ от 05.12.2017 г.