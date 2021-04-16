Война против истории: польские власти снесли памятник советским солдатам в городе Тшчанка

Минобороны России рассекретило документы об освобождении советскими солдатами польского города Тшчанка. Только в самой Польше это подвигом не считают. И на месте мемориала сейчас дети куличики в песочнице лепят - там снесли памятник и парк на его месте разбили. Трактуют историю, мягко говоря, по-своему не только в Польше.

Архивные документы с именами тех, кто освободил польскую Тшчанку зимой 1945-го. Тогда это была территория Третьего рейха и назывался город на немецкий манер - Шенланке. Пятьдесят шесть советских солдат похоронены в мавзолее на центральной площади. Но четыре года назад местные власти снесли памятник.

Мавзолей, по мнению польских чиновников, не братская могила. Экспертиза, которую провели формально, не нашла останков. Зато их нашел тракторист, который сносил памятник. Правду о том, кто похоронен в этой земле, раскрывает российское Минобороны. На сайте военного ведомства открыт мультимедийный раздел - «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки».

В боях за освобождение страны погибли 600 тысяч советских солдат. Вот выдержка из журнала боевых действий 47-й гвардейской танковой бригады. Немцы оказывали ожесточенное сопротивление.

Цитата из советского журнала боевых действий: 2-й и 3-й танковый батальон ведет огневой бой с автоматчиками вооруженными фаустпатронами в городе Шенланке (2 квартала севернее церквей). Противнику нанесен ущерб: 6 орудий, 9 бронетранспортеров, до двух рот солдат и офицеров. Бригада потеряла: 5 танков сгорело, 5 подбито, убито 20 человек, ранено 30.

«Немцы сопротивлялись, понимали, Одер - прямая дорога на Берлин, и, безусловно, их командование понимало, что нужно остановить Красную армию и задержать», - подчеркнула главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны РФ Виктория Каяева.

Погибшие в уличных боях красноармейцы и были похоронены в мавзолее. Вот имя рядового Ивана Черкашина. Он значится под 28-м номером. А это его внучатая племянница Людмила Филатова. Она подала в польский суд. Надеется доказать, что решение местных властей о сносе мавзолея, где похоронен родной брат ее бабушки, незаконно.

«Сейчас мы хотим доказать, что останки там есть. 56 сейчас, еще нашлись 15. Польские власти доказывают, что там нет никаких останков, но документов никаких не предоставляют. Наша задача - доказать, что они там есть, либо восстановить мемориал, либо перенести в другое место», - сказала Людмила Филатова, внучатая племянница Ивана Черкашина, погибшего в Тшчанке в 1945 году.

Суд обязал прокуратуру возобновить расследование, на каком основании принято решение о сносе. Но пока идут разбирательства, на месте бывшего мавзолея вовсю строится парк развлечений. И стройку эту никто не планирует останавливать, несмотря на протесты российских дипломатов и польских активистов.

«Граждане, жители деревни, городка, они привыкли к памятнику, возлагали там цветы. Они против сноса. Но там, где поклонники современной власти управляют городами, - там памятников нет», - поделился Ежи Тыц, основатель польской общественной организации «Содружество “Курск”».

Борьба с советскими памятниками - не только польское изобретение. На Украине в рамках декоммунизации сносят монументы. Улицы и проспекты переименованы в честь нацистских пособников Бандеры и Шухевича.

Сегодня в Тернополе проходит конференция, где в качестве спикера - ветеран запрещенной в России Организации украинских националистов. Ему даже вручили почетную грамоту за былые заслуги.

По версии украинского института национальной памяти, в 1941-м Украина воевала сразу на три фронта. Против Германии, Польши и СССР. Здесь даже объявили, что Советский Союз несет ответственность и за Холокост на Украине во время немецкой оккупации.

«Давайте посмотрим на факты - где было спасено больше всего евреев во время войны? В Западной Украине! На это были объективные причины - в отличие от остальной Украины, сюда еще не дошел атеизм, который несли большевики, и люди сохранили в себе доброту, желание помогать. Их еще не успела испортить безбожная советская власть, и именно церковь занималась спасением евреев», - это слова Елены Ищенко, научного сотрудника музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине».

И это при том, что и Шухевич, и Бандера были из семей священников. И это не мешало им участвовать в еврейских погромах.

«Первый документ, в котором формулируются планы о массовых убийствах и изгнании евреев с территории Украины, датируется концом 1938 года. Это военная доктрина украинских националистов. Когда документ появился на свет, Вторая мировая еще не началась. Советский Союз еще не присоединил Западную Украину. У украинских националистов уже имелись планы уничтожения евреев», - отметил Александр Дюков, директор фонда «Историческая память».

А пока на Украине перекладывают ответственность за зверства националистов, в Германии восстанавливают историческую справедливость. Там, в небольшом баварском городке Герольдхаузене, на памятнике павшим в годы войны внезапно нашли имя штурмбаннфюрера СС Эдуарда Виртца. Он был главным врачом в Освенциме и лично проводил так называемую селекцию среди заключенных, кого отправить в газовую камеру.

Расследование показало: каменщик, много лет назад нанесший это имя на монумент, был отцом Эдуарда Виртца. Местный совет уже проголосовал за то, чтобы имя эсэсовца было навсегда удалено.