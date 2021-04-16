Российские миротворцы разминировали почти две тысячи гектаров территории в Карабахе

Российские инженерные подразделения разминировали в Нагорном Карабахе почти две тысячи гектаров земли и 618 километров дорог, всего обезврежено свыше 25 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом на брифинге сообщил представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин.

«Российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1 716 зданий, 618 километров дорог, очищено 1 997 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 25 571 взрывоопасных предметов», - отметил он.

С 9 апреля обеспечено безопасное прохождение 19 автомобильных колонн ВС Азербайджана: двенадцати через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и семи колонн по маршруту Шуша - Красный Базар – Каджар и обратно.

«10 апреля представителями российского миротворческого контингента совместно с Русской гуманитарной миссией проведена гуманитарная акция в населенном пункте Пирджамал, в ходе которой жителям были переданы предметы первой необходимости, медицинское оборудование и продуктовые наборы, весом более тонны», - сказал Перепелкин.

По просьбе местных жителей 12 апреля российские миротворцы сопроводили паломников из Степанакерта в монастыри Дадиванк, Амарас и Ганзасар.

«По запросу азербайджанской стороны российским автомобильным транспортом 13 апреля обеспечена перевозка гуманитарного груза общим весом около 100 тонн по маршруту Степанакерт - Мадагиз – Ванк – Кельбаджар», - добавил полковник.

Всего с начала 2021 года по запросу Азербайджана в Кельбаджарский район гуманитарными колоннами российских миротворцев перевезено более 2 200 тонн гуманитарных грузов.