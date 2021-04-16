Посадка - сложнее всего: Ка-27ПЛ выполнил более десяти приземлений на палубу «Ярослава Мудрого» на Балтике

Экипаж вертолета Ка-27ПЛ с борта сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» отработал противодиверсионный облет и противолодочную задачу в Балтийском море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Экипаж палубного вертолета совершил более десяти посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых будет выполнена в темное время суток.

«В рамках совместных действий вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с кораблем при выполнении противодиверсионных задач в морском полигоне флота», - говорится в сообщении.

«Ярослав Мудрый» - сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России. Второй из построенных кораблей проекта 11 540 «Ястреб».

Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий Сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач. С 19 июня 2009 года входит в состав Балтийского флота.

Водоизмещение: стандартное - 3 590 тонн, полное - 4 350 тонн; скорость хода: полная - 30 узлов (55,6 км/ч), экономическая - 18 узлов (33,3 км/ч); дальность плавания: 3 500 миль (5 632,7 километров); автономность плавания: 30 суток; экипаж: 214 человек, в том числе 27 офицеров.

На вооружении корабля имеются современные образцы оружия, в том числе противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На палубе базируется вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.