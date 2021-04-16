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В Госдуме сообщили о готовности Google обозначить острова Курильской гряды как российские

Егор Левин
16:25 16.04.2021
На то, что острова в Тихом океане, входящие в гряду, не были соответственно обозначены, обратили внимание депутаты.
В Госдуме сообщили о готовности Google обозначить острова Курильской гряды как российские
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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В Госдуме РФ сообщили о готовности компании Google обозначить на своих картах острова Курильской гряды в качестве российской территории. IT-гигант согласился с доводами российской стороны, запросив дополнительные материалы.

В Думе обратили внимание, что острова в Тихом океане, входящие в гряду, не были соответственно обозначены. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев, комментируя итоги встречи с представителями компании.

«Все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время», - заявил он.

Напомним, свои претензии на Курильские острова по сей день предъявляет Япония. Четыре острова - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи - долгое время вызывают трения с Россией, позиция которой заключается в том, что они стали частью страны по итогам Второй мировой войны и это не подлежит сомнению.

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