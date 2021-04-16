В стране и мире Путин обсудил с Совбезом вопросы военного строительства Егор Левин С докладом по теме выступил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему военного строительства. Во время оперативного совещания присутствующие заслушали доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. «Мы сегодня поговорим с вами о военном строительстве, о строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере», - сказал Путин в начале обсуждения. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ построит в Арктике три жилых дома для военнослужащих и детский сад. Специалисты Военно-строительного комплекса МО возведут их в населенном пункте Белушья Губа на архипелаге Новая Земля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика