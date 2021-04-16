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Путин обсудил с Совбезом вопросы военного строительства

Егор Левин
15:55 16.04.2021
С докладом по теме выступил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему военного строительства. Во время оперативного совещания присутствующие заслушали доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

«Мы сегодня поговорим с вами о военном строительстве, о строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере», - сказал Путин в начале обсуждения.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ построит в Арктике три жилых дома для военнослужащих и детский сад. Специалисты Военно-строительного комплекса МО возведут их в населенном пункте Белушья Губа на архипелаге Новая Земля.

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