Илон Маск показал прототип Cybertruck работникам завода Tesla

Изобретатель и предприниматель Илон Маск провел демонстрацию прототипа пикапа Cybertruck перед широкой публикой на строящемся заводе Tesla в Техасе. Отмечается, что это именно тот прототип, который был показан публике в 2019 году.

«Я был там, объехал на Cybertruck вокруг стройки завода, на котором будут производить этот автомобиль», - написал Маск в Twitter.

Сразу после презентации Cybertruck в 2019 году в Tesla поступило 146 тысяч заказов на новый электромобиль. По словам Маска, пикап обладает грузоподъемностью 1,5 тонны и изготовлен из особого сплава, который применяется в производстве космических ракет SpaceX.