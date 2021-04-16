Всегда начеку: как прошло 150-е совместное российско-турецкое патрулирование в Сирии

В сирийской провинции Хасеке российские и турецкие военные провели 150-е совместное патрулирование. Операция выполнена в штатном режиме. Задействовано в патрулировании было более 10 единиц техники и свыше 60 военнослужащих с обеих сторон.

На протяжении 56 километров сложнейшего маршрута колонну прикрывают российские вертолеты. По словам летчиков, иногда наблюдать за обстановкой на земле приходится маневрируя между стаями птиц.

Полет пары боевых вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35 проходит по уже хорошо изученному маршруту. Однако каждый раз пилоты и пулеметчики на борту на 70 километровом маршруте трассы М-4 в Алеппо предельно внимательны, чтобы не упустить из виду ни малейшей детали. Полет вертолетов проходит на малой высоте.

В этом сирийском районе в целях безопасности российские вертолетчики также прикрывают колонну из гражданских автомобилей. Недавно в этом месте происходили нападения, в том числе, и на военные колонны. Капитан военной полиции Сергей Смирнов сам оказался в одной из таких ситуаций.

«Наша колонна была атакована смертником. На гражданском автомобиле, он подъехал к колонне незаметно и взорвался в створе моего БТРа. БТР был выведен из строя, у меня - контузия, был направлен на лечение уже в Россию», - поделился он.

После того, как между Россией и Турцией в 2019 году был подписан меморандум о совместных действиях по улучшению ситуации на Северо-Востоке Сирии, российские военные обеспечили безопасный коридор шириной 12 километров. На данный момент на трассе М-4 возобновляются и внутренние торговые поставки.

Для экономики Сирии трасса М-4 имеет крайне важное значение. Это главная транспортная артерия, связывающая Северо-Восток страны с остальными сирийскими провинциями. Появление российских военных на постоянной основе является гарантией безопасных грузоперевозок.