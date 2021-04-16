Истребители-бомбардировщики Су-34 разгромили аэродром «противника» на учениях под Курганом
Экипажи истребителей-бомбардировщиков вооруженных сил РФ успешно уничтожили аэродром условного противника во время учений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили аэродром и самолеты «противника» в рамках учений. Мероприятие завершилось на полигоне в Курганской области.
В ходе учений экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили подлет в район боевого применения и нанесли одиночные ракетные удары по наземным целям. Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность», действуя с различных направлений и высот.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика