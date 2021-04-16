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Истребители-бомбардировщики Су-34 разгромили аэродром «противника» на учениях под Курганом

Анна Берестовая
01:47 16.04.2021
Экипажи истребителей-бомбардировщиков вооруженных сил РФ успешно уничтожили аэродром условного противника во время учений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили аэродром и самолеты «противника» в рамках учений. Мероприятие завершилось на полигоне в Курганской области.

В ходе учений экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили подлет в район боевого применения и нанесли одиночные ракетные удары по наземным целям. Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность», действуя с различных направлений и высот.

© Минобороны РФ

Кроме того, экипажи отработали противоракетное маневрирование, полеты на предельно малых высотах, а также элементы маневренного боя с перехватом учебных воздушных целей.

Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, которые установлены на боевых самолетах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ полученных данных показал стопроцентное поражение всех целей.

В летно-тактическом учении, прошедшем в рамках контрольной проверки, было задействовано 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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