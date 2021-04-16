В Петербурге металлический забор «укрыл» ряд машин вдоль набережной канала Грибоедова

Строительное ограждение было установлено для проведения работ вдоль фасада здания и аккуратно упало утром прямо на ряд припаркованных машин, накрыв их полностью. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту аварии со строительным забором на набережной канала Грибоедова, 7.

Ранним утром установленное для проведения капитального ремонта фасада здания заграждение аккуратно сложилось, упав прямо на ряд припаркованных автомобилей вдоль всего дома.

«Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства при проведении работ со стороны подрядной организации, а также даст оценку действиям НО "Фонд-Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" при осуществлении контроля за работой подрядчика», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки и при наличии на то оснований прокурором Северной столицы будет решаться вопрос о принятии должных мер реагирования.