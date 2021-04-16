«Помни войну»: Северный флот и РГО обнаружили в Баренцевом море затонувшую советскую подводную лодку

Экспедиция Северного флота и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море советскую подлодку типа «К» - она была уничтожена немецкими минами во время Великой Отечественной войны.

В состав экспедиции под названием «Помни войну» входили многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», ледокол «Илья Муромец» вспомогательного флота, а также гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич». Они способом маршрутного промера выполнили съемку более 4 000 километров рельефа морского дна.

Подводную лодку нашли как раз благодаря этой съемке - ее обнаружили находящейся на дне в зоне выставленного немцами минного заграждения «Бантос-А».

Выяснилось, что корпус субмарины разрушился, разделившись на три части. На данный момент все части корпуса сильно опутаны рыболовными сетями. Скорее всего, подлодка подорвалась на немецкой мине, и это вызвало детонацию боезапаса. Судя по положению стереоскопических труб, в момент срабатывания мины лодка находилась на перископной глубине.

Идентифицировать субмарину до конца еще только предстоит - надо будет установить ее тактический номер.