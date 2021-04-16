Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Винтокрылые гиганты: в Подмосковье прошла предпарадная тренировка тяжелейших в мире серийных вертолетов Ми-26

Игорь Лапик
Тимур Шерзад
13:48 16.04.2021
Задача летчиков - выдержать заданный интервал в воздушном строю. И не ускориться, и не отстать от графика. Полет проходит на сверхнизких высотах и предельно малой скорости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Совместную тренировку парадных расчетов, механизированной колонны и авиации провели сегодня в Алабине. В этом году по Красной площади пройдут 37 пеших расчетов. Представители всех видов и родов войск, учащиеся военных вузов, воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ и юнармейцы.

В составе механизированной колонны почти две сотни образцов военной техники. Исторические, современные и перспективные танки. Бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун». Причем новейший «Тайфун-ПВО» будет участвовать в Параде впервые.

В составе парадного строя авиации 76 самолетов и вертолетов - пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи», экипажи стратегических ракетоносцев, самолётов военно-транспортной авиации, истребителей и бомбардировщиков. На сверхнизких высотах и предельно малой скорости над тренировочной площадкой пролетели боевые вертолеты. С борта одного из них за репетицией наблюдал наш корреспондент Игорь Лапик.

Аэродром Клин. Именно отсюда поднимается в небо авангард воздушного парада - боевые вертолеты. Завершены контрольные проверки всех систем механизмов узлов агрегатов проверяют работу двигателя на разных режимах это газовка называется. Вертолеты заправлены и готовы к взлету. 

В этом году воздушную часть парада открывают не один как раньше а сразу 3 самых больших в мире вертолета Ми-26. У нас есть уникальная возможность находиться внутри во время репетиционного полета. Через стекло хорошо виден ведущий вертолёт, такое ощущение что рукой дотянуться. У нас есть 40 минут до подлета к парадной площадки и есть время чтобы впечатлиться мощью транспортника. Ведь он настолько огромен, что способен взять на борт целый КамАЗ или 80 солдат с амуницией.

На пилотах лежит огромная ответственность. Во время полета их отвлекать нельзя, задавать вопросы, записывать интервью. Нужно следить за показаниями приборов, среди которых есть и те, которые позволяют летать в плохих метеоусловиях и ночью.

Задача летчиков - выдержать заданный интервал в воздушном строю. И не ускориться, и не отстать от графика. Полет проходит на сверхнизких высотах и предельно малой скорости. В этот момент парадная площадка полигона Алабино видна с воздуха как на ладони.

Всего над красной площадью пролетят 23 вертолета. Помимо Ми-26, в небо поднимутся транспортно боевые Ми-8, винтокрылые хищники «Аллигаторы» и »Крокодилы». А также пилотажная группа «Беркуты» на Ночных охотниках».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:22 В стране и мире
Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем, но «без поглощения»
11:35 В стране и мире
Видео
«Уроки истории для них - ничто»: эксперт оценил перспективу изменения отношений РФ и США после речи Байдена
09:12 В стране и мире
Видео
Сергею Никоненко - 80 лет: коллеги и друзья поздравили знаменитого актера с юбилеем, который он встретит на сцене
08:49 Армия
Видео
МиГ-31 сопроводил американский стратегический разведывательный самолет RC-135 над водами Тихого океана
05:59 Армия
Видео
Крупный калибр: курсанты центра снайпинга ЗВО поразили цели на дальностях до 1300 метров
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Гастроэнтеролог рассказала, каким должно быть питание при занятиях спортом
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.