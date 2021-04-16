Винтокрылые гиганты: в Подмосковье прошла предпарадная тренировка тяжелейших в мире серийных вертолетов Ми-26

Совместную тренировку парадных расчетов, механизированной колонны и авиации провели сегодня в Алабине. В этом году по Красной площади пройдут 37 пеших расчетов. Представители всех видов и родов войск, учащиеся военных вузов, воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ и юнармейцы.

В составе механизированной колонны почти две сотни образцов военной техники. Исторические, современные и перспективные танки. Бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун». Причем новейший «Тайфун-ПВО» будет участвовать в Параде впервые.

В составе парадного строя авиации 76 самолетов и вертолетов - пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи», экипажи стратегических ракетоносцев, самолётов военно-транспортной авиации, истребителей и бомбардировщиков. На сверхнизких высотах и предельно малой скорости над тренировочной площадкой пролетели боевые вертолеты. С борта одного из них за репетицией наблюдал наш корреспондент Игорь Лапик.

Аэродром Клин. Именно отсюда поднимается в небо авангард воздушного парада - боевые вертолеты. Завершены контрольные проверки всех систем механизмов узлов агрегатов проверяют работу двигателя на разных режимах это газовка называется. Вертолеты заправлены и готовы к взлету.

В этом году воздушную часть парада открывают не один как раньше а сразу 3 самых больших в мире вертолета Ми-26. У нас есть уникальная возможность находиться внутри во время репетиционного полета. Через стекло хорошо виден ведущий вертолёт, такое ощущение что рукой дотянуться. У нас есть 40 минут до подлета к парадной площадки и есть время чтобы впечатлиться мощью транспортника. Ведь он настолько огромен, что способен взять на борт целый КамАЗ или 80 солдат с амуницией.

На пилотах лежит огромная ответственность. Во время полета их отвлекать нельзя, задавать вопросы, записывать интервью. Нужно следить за показаниями приборов, среди которых есть и те, которые позволяют летать в плохих метеоусловиях и ночью.

Задача летчиков - выдержать заданный интервал в воздушном строю. И не ускориться, и не отстать от графика. Полет проходит на сверхнизких высотах и предельно малой скорости. В этот момент парадная площадка полигона Алабино видна с воздуха как на ладони.

Всего над красной площадью пролетят 23 вертолета. Помимо Ми-26, в небо поднимутся транспортно боевые Ми-8, винтокрылые хищники «Аллигаторы» и »Крокодилы». А также пилотажная группа «Беркуты» на Ночных охотниках».