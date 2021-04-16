Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем, но «без поглощения»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в столицу Белоруссии, где у него уже состоялась встреча с президентом страны Александром Лукашенко.

На встрече с главою белорусского государства Михаил Мишустин, который до своего назначения на пост главы кабинета министров руководил Федеральной налоговой службой, предложил Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции их в налоговые системы двух стран.

«Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением», - подчеркнул российский премьер.

Мишустин отметил, что хорошо знает работников налоговых и таможенных служб Белоруссии и считает их настоящими профессионалами. Президент Белоруссии со своей стороны вспомнил недавний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и еще с одним «нашим добрым другом», который, по его словам, хвалил Мишустина, как друга Белоруссии и высокого профессионала. Однако не стал называть имени человека, и уточнять, о ком конкретно идет речь.