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Шойгу заявил, что усилия РФ в Ливии помогли добиться прекращения боевых действий

Андрей Аркадьев
12:18 16.04.2021
По словам Шойгу, отношения между Россией и Ливией имеют большую историю.
Шойгу заявил, что усилия РФ в Ливии помогли добиться прекращения боевых действий
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что усилия России помогли добиться в Ливии политического урегулирования и прекращения боевых действий, Москва рассчитывает на возобновление полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

«Уверен, что дружественный России ливийский народ преодолеет многолетний кризис, который возник в результате грубого внешнего вмешательства. С самого начала конфликта Российская Федерация прилагала серьезные усилия для его политического урегулирования и прекращения боевых действий, что было успешно реализовано в рамках инициативы президента России Владимира Владимировича Путина», - сказал Шойгу в пятницу на переговорах c председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

По словам Шойгу, отношения между Россией и Ливией имеют большую историю.

«Считаю Ваш визит в Москву первым шагом к восстановлению полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран», - сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что сегодняшние переговоры придадут серьезный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества. Открывая встречу, Шойгу поздравил Дбейбу с избранием на пост председателя Правительства национального единства.

Председатель Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что его страна рассчитывает открыть новую страницу отношений с Россией.

«Мы знаем, что Российская Федерация исторически поддерживала ливийский народ, нас связывают очень тесные дружественные связи и взаимное уважение. Мы хотим придать новый импульс нашему сотрудничеству, навести новые мосты между нашими странами», - сказал Дбейба.

При этом он рассчитывает, что в Ливии будет создан новый экономический климат, в котором Россия будет присутствовать как партнёр, и будет оказывать Ливии экономическую поддержку.

«Мы хотим поддержать жизнь в Ливии, поэтому нуждаемся в вашей поддержке», - подчеркнул премьер.

Он выразил глубокую признательность президенту России Владимиру Путину за его поддержку ливийского народа – особенно на первых, самых трудных этапах вооруженного конфликта в его стране.

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