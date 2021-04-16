Шойгу рассказал, кто на самом деле самым первым пожертвовал средства на возведение Главного храма ВС РФ

Первым пожертвовавшим средства на возведение Главного храма Вооруженных сил России стал прапорщик. Об этом в фильме «Министр», который выйдет сегодня в 22.30 на телеканале «Звезда», рассказал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Ведь это ж не просто так - построить народный храм. Объявили сбор денег, и я хотел быть первым, но получилось, что я был вторым. Потому что первым оказался прапорщик. Хороший человек, наверное, но он оказался первым, кто сделал взнос. Хотел же как... ну первым быть - это солидно», - поделился Шойгу.

Министр обороны отметил, что его друзья, товарищи и сослуживцы также начали делать взносы на постройку храма - и получился большой народный проект.

«Это единственное место в стране, да и в мире, пожалуй, где собраны все имена всех участников (Великой Отечественной войны. - Прим. ред.). Участников, замечу. Не тех, кто погиб, а всех участников. Там все Войско польское, там Нормандия - Неман, все имена и фамилии. Там есть шесть граждан Вьетнама, но приехали они, правда, не из Вьетнама... кстати, почти все погибли под Москвой», - подчеркнул министр.

Главный храм Вооруженных сил России был возведен на территории парка «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров.

На территории храмового комплекса расположен уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах - исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, а также личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников войны. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.