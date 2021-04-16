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Диетолог рассказала, что безопаснее всего заказывать в ресторанах фаст фуда

Алена Миронова
12:18 16.04.2021
Врач назвала самые безопасные блюда в ресторанах быстрого питания.
Диетолог рассказала, что безопаснее всего заказывать в ресторанах фаст фуда
© Фото: imagebroker, Stefan Obermeier, Globallookpress
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Фаст-фуд очень сложно отнести к правильному питанию. Однако порой всем нам приходится заглянуть в сети ресторанов быстрого питания, чтобы перекусить. О том, какая еда в таких местах безопаснее всего, «Звезде» рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

В первую очередь, отметила эксперт, следует понимать, что у человека всегда есть возможность выбора - питаться в фаст-фуде или же нет.

«В любом фаст-фуде есть сейчас салаты. Они имеются, действительно. Зеленые. Вполне себе приличные. И даже заправку тебе могут принести отдельно по твоему желанию. То есть какая-то нарезка из каких-то салатных листьев - она есть всегда. Без вариантов», - отметила Тихомирова.

Еще один возможный вариант, по мнению диетолога, - морковные палочки или яблочные дольки. Их можно использовать на гарнир. Облегчить калории можно избавившись от того, что откровенно вредно - в многослойном бутерброде это углеводы, поэтому булку рекомендуется выкинуть.

«А уж если брать какое-то основное блюдо, то ни в коем случае не брать картошку фри, мороженое, коктейль молочный - категорически запрещено. Уж пусть он возьмет, например, какой-нибудь большой гамбургер, уберет верхний слой булки и съест просто мясо, ну вот куском булки, а до кучи возьмет овощной салат. Они есть везде. И, например, если нет салата, морковные дольки или апельсиновые дольки», - рекомендует эксперт.

Вместо любимой многими кока-колы диетолог рекомендует взять кофе, отметив, что в подобных сетях он действительно вкусный. В качестве сладкого можно приобрести простое мороженое - обычный рожок. А выбирая из двух видов картофеля, безопаснее всего остановиться на печеном, но не более 150 грамм за один раз.

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