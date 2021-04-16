«Уроки истории для них - ничто»: эксперт оценил перспективу изменения отношений РФ и США после речи Байдена

Глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил в беседе со «Звездой» о неизменности в целом политики Соединенных Штатов по отношению к России, о чем накануне говорил в своем обращении президент Джо Байден. По мнению эксперта, несмотря на позитивный посыл, в целом американский лидер сказал о том же, о чем уже было известно до него, - о нежелании развивать санкционную тему в отношении РФ, но и о «зеркальности» всех совершаемых действий, о политике с позиции силы.

«Это вот такая “великодержавная” политика, ее еще Рейган провозглашал, - мир через силу. Причем он был уверен, что он называл Советский Союз “империей зла”, грозил “звездными войнами”, увеличивал военные расходы - и СССР испугался и пошел с ним на переговоры. Он был абсолютно в этом уверен. Вот и нынешние американцы уверены, что они погрозят, и если переговоры состоятся, они их так и будут интерпретировать», - прокомментировал Рогулев.

Такую позицию доктор исторических наук считает ошибкой, и уже не первой, совершенной Соединенными Штатами. Как заявил Рогулев, самоуверенность в собственном превосходстве подводила их множество раз, в том числе в Корее и Вьетнаме.

«А какие другие события завершились успехом? В Афганистане - 20 лет, и в итоге с кем они достигли договоренности? С талибами, с теми, против кого они боролись. Это не первая ошибка и неправильная интерпретация ситуации в мире. Но они платят такую цену, уроки истории для них - ничто», - сказал эксперт.

Ранее Джо Байден заявил о нежелании «зайти дальше с санкциями» в отношении России. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в «стабильных и предсказуемых отношениях» с РФ, так как РФ и США - две державы, «несущие значительную ответственность за глобальную стабильность».