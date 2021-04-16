Армия Кустурица рассказал о том, что отличает Шойгу как военачальника Алена Миронова По словам знаменитого сербского режиссера, глава российского оборонного ведомства действительно заботится о других людях. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица поделился своим мнением касательно того, что отличает министра обороны России Сергея Шойгу как военачальника. «Как человек, он действительно заботится о других. Это то, что обычно не присуще военачальнику. Обычно военачальник имеет, по словам Гумилева, "воображаемые" цели. Они завоевывают то, что нужно, и то, что не нужно», - отметил Кустурица в фильме "Министр", который выйдет сегодня на телеканале «Звезда» в 22.30. Однако, по словам режиссера, Сергей Шойгу в первую очередь демонстрирует свой альтруизм, способность смотреть в корень, а также способность к дружбе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика