Стало известно, какую технику покажут ростовчанам на Параде Победы

В военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону примут участие более 100 единиц сухопутной и воздушной боевой техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Специалисты проверяют состояние техники, в частности, уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, исправность световых приборов. Порядка 50 единиц автомобильной и боевой техники уже покрасили для военного парада. Пресс-служба округа уточняет, что более 60 единиц техники проедут в составе механизированной колонны.

Возглавит колонну легендарный танк Т-34, также будут представлены бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», беспилотные летательные аппараты «Элерон» и «Орлан» и другая военная техника.

Воздушную часть парада в Ростове-на-Дону представят экипажи 45 самолетов и вертолетов авиации 4-й армии ВВС и ПВО, в том числе Ми-8, Ка-52, Ту-134, Су-27 и др.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было более 1 300 танков Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности.