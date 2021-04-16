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Восстановить справедливость: Минобороны РФ рассекретило архивные документы об освобождении польского города Тшчанка

Валентина Пескова
Алексей Казанников
10:12 16.04.2021
На сайте Минобороны РФ появился раздел «Преступное беспамятство: что стирают из памяти поляки», где написано о колоссальных жертвах, которые понесла Красная армия, спасая от фашистов небольшой польский город.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы об освобождении польского города Тшчанка. В 2017 году власти этого маленького городка снесли мемориал над могилами красноармейцев, которые ценой своих жизней освободили Тшчанку от гитлеровцев. Уже несколько лет идут суды - потомки советских бойцов и активисты пытаются восстановить справедливость.

И вот теперь на сайте главного военного ведомства РФ запущен специальный раздел под названием «Преступное беспамятство: что стирают из памяти поляки». Он должен обязательно помочь добиться правды и справедливости тем, кто продолжает дело своих отцов и прадедов и не намерен сдаваться и позволять надругаться над памятью своих предков - героев Великой Отечественной войны, защищавших польский городок.

Потери Советской армии в польском городе Тшчанка сегодня звучат в сухом информационном остатке на первый взгляд довольно скупо: пять танков сгоревшими, пять танков - подбитыми, убито 10 человек, ранены - 20 человек.

В январе 1945 года небольшой польский город, который был занят немецко-фашистскими захватчиками, еще назывался Шенланке. В центральном архиве Минобороны специально провели скрупулезную работу и нашли наградные листы и списки потерь. Чтобы ни у кого больше не возникло вопроса: кто же освободил город ценою своих жизней и там же был и похоронен.

Всего в борьбе за Тшчанку погибли 56 советских солдат. Сразу же после войны на этом месте сделали мавзолей. Однако сейчас его уже нет. Четыре года назад власти города снесли памятник советским воинам, погибшим при его освобождении. Основанием для его разрушения стало то, что мавзолей, по мнению властей, - не братская могила и погребенных воинов там нет. Однако документы из архива Минобороны РФ, которые теперь доступны для общественности, красноречиво доказывают обратное.

Ни протесты российского посольства, ни недовольство местных жителей не убедили польские власти сберечь святое место. Руководитель организации «Курск» Ежи Тыц, который уже 13 лет занимается сохранением памяти о советских солдатах в Польше, после варварского сноса памятника начал судиться с властями Тшчанки и до сих пор борется за справедливую экспертизу. 

«Когда организация об этом узнала, мы решили встать на защиту солдат. Мы поняли, что это было сделано преступным путем. Была уничтожена военная могила, которая защищается польским законом. Но они все эти законы просто сломали», -  говорит поляк.

Четыре года Ежи Тыц и родственники погибших советских воинов судятся с властями города Тшчанка. Год назад появилась надежда, когда местный суд обязал прокуратуру возобновить расследование по делу чиновников мэрии - именно они принимали решение о сносе памятника. Но пока идут судебные разбирательства, на месте бывшего мавзолея строится парк отдыха. И стройку эту никто не планирует останавливать. А руководитель организации до сих пор обращается с различными исками по польским судам, но справедливого решения так и нет.

Теперь доказательства того, что советские солдаты освободили Тшчанку, - в открытом доступе. Документы об освобождении города можно посмотреть на сайте Центрального архива Минобороны - в разделе «Без срока давности». Это федеральный проект, который специально создан для того, чтобы ни один подвиг советских солдат не был забыт.

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