На Сахалине без теплоснабжения остались 92 дома

В поселке городского типа Шахтерск в Сахалинской области в районе улицы Интернациональная произошел прорыв трубопровода из-за износа магистрали теплоснабжения. Об этом сообщили в правительстве области.

В результате аварии без теплоснабжения остались 7 социальных объектов и 92 дома, в которых проживает 4496 человек, из них 754 ребенка.

В настоящий момент ведутся аварийно-ремонтные работы. Место прорыва удалось обнаружить. Аварийные бригады перекрыли заглушки на трубопроводе.