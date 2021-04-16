Байден: настало время для деэскалации в отношениях с Россией
Президент Соединенных Штатов заявил, что в отношениях с российской стороной пришло время для конструктивного диалога.
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в отношениях с Россией настало время для деэскалации.
«Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс», - сказал глава Белого дома.
Байден акцентировал, что по этим направлениям «США готовы конструктивно двигаться вперед».
В ходе речи, посвященной России, американский президент заявил о нежелании заходить дальше с антироссийскими санкциями, однако в случае «неподобающих» действий ответ будет пропорционален.
Лично встретиться с Владимиром Путиным Байден намерен летом 2021 года в Европе.